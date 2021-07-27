Аллегри: я отказал «Реалу». Выбор в пользу «Ювентуса» — проявление моей любви

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему выбрал туринскую команду, а не мадридский «Реал».
«Я сказал «Реалу» «нет». Но я должен поблагодарить Флорентино Переса за предоставленную мне возможность. Я подумал и выбрал «Ювентус». Это проявление моей любви», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
На посту наставника бьянконери Аллегри сменил своего экс-подопечного Андреа Пирло, который был отправлен в отставку в мае.
Аллегри находился без работы с момента отставки из «Ювентуса» в 2019 году. Итальянский специалист возглавлял бьянконери с 2014 года. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов, где потерпела поражения. В ходе своей карьеры Аллегри также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе», СПАЛ и другие команды.
- 27 июля 2021
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