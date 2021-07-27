Мамаду Сако стал игроком «Монпелье»
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Защитник «Кристал Пэлас» Мамаду Сако перешёл в «Монпелье», сообщается на официальном сайте французского клуба. Контракт 31-летнего футболиста с «Монпелье» рассчитан на два сезона.
Сако является воспитанником «Пари Сен-Жермен», за который выступал до 2013 года, после чего перешёл в «Ливерпуль» за € 19 млн. В 2016 году Мамаду попал в допинговый скандал, после которого ушёл в аренду в «Кристал Пэлас». Спустя год «орлы» выкупили его за € 28,2 млн.
«Монпелье» в 38 матчах набрал 54 очка и занял 8-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Лилль» (83). В тройку лидеров также вошли «Пари Сен-Жермен» (82) и «Монако» (78). Новый сезон в чемпионате Франции начнётся 6 августа.
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