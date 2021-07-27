Александр Емельяненко: мне нравятся жёсткость и прямота Карпина

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.



«Признаться честно, я не большой фанат футбола, но за выступлением сборной России, безусловно, слежу. Новый тренер — это всегда перемены. Хотелось бы, чтобы они были к лучшему. Касаемо Карпина, я помню его ещё футболистом: он здорово проявил себя в Испании. Ну а сейчас я вижу в нём яркого, харизматичного и амбициозного тренера. Мне нравятся его жёсткость и прямота. Надеюсь, ему удастся проявить себя в сборной», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».

26 июля Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.