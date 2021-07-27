Экс-защитник «Нижнего Новгорода» Зуйков перешёл в «Томь»
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Защитник Сергей Зуйков стал игроком «Томи», сообщается на официальном сайте томского клуба. Соглашение 27-летнего футболиста с «Томью» рассчитано до конца сезона-2021/2022. Зуйков будет выступать за томский клуб од 23-м игровым номером.
Зуйков перешёл в «Томь» на правах свободного агента. Последним клубом защитника был «Нижний Новгород». В минувшем сезоне Зуйков принял участие в 23 матчах Футбольной национальной лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее Зуйков уже выступал за «Томь» с 2017 по 2018 год — тогда футболист перешёл в томский клуб на правах аренды из санк-петербургского «Зенита».
«Томь» в трёх турах набрала 3 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022.
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