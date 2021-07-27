Экс-защитник «Зенита» Алвеш после трёх недель в «Фамаликане» переходит в «Кротоне»

Бывший защитник «Зенита» и «Пармы» Бруну Алвеш переходит в итальянский «Кротоне», сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».
Футболист всего три недели назад подписал контракт с португальским клубом «Фамаликан», рассчитанный до 2023 года. Алвеш расторгает соглашение и присоединится к «Кротоне», с которым подпишет контракт до 2022 года. «Кротоне» в новом сезоне будет выступать в Серии B.
Напомним, Алвеш начинал карьеру в «Порту» в 1999 году и поначалу выступал за вторую команду «драконов». Проведя два сезона в других клубах на правах аренды, Бруну стал играть за основу родной команды, а в 2010 году перешёл в «Зенит», с которым дважды стал чемпионом России. После этого выступал в «Фенербахче», «Кальяри», «Рейнджерс», а с 2018 года играл в «Парме». Защитник покинул итальянскую команду 30 мая.
- 27 июля 2021
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