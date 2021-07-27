Хавбек «Баварии» Толиссо заразился коронавирусом
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Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Результат теста 26-летнего футболиста на коронавирус оказался положительным. Толиссо находится на самоизоляции во Франции и прибудет в расположение «Баварии» после того, как вылечится.
Срок действующего контракта Корентина Толиссо с немецким клубом истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 16 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.
Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги. Новый сезон в чемпионате Германии начнётся 13 августа.
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