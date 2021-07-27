Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Баварии» Толиссо заразился коронавирусом

Хавбек «Баварии» Толиссо заразился коронавирусом
Комментарии

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Результат теста 26-летнего футболиста на коронавирус оказался положительным. Толиссо находится на самоизоляции во Франции и прибудет в расположение «Баварии» после того, как вылечится.

Срок действующего контракта Корентина Толиссо с немецким клубом истекает 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 16 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 1 гол.

Напомним, в минувшем сезоне мюнхенская «Бавария» с большим отрывом от соперников завоевала золотые медали немецкой Бундеслиги. Новый сезон в чемпионате Германии начнётся 13 августа.

Новость по теме
Форвард «Баварии» не реализовал 100-процентный момент у пустых ворот «Аякса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021