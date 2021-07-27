«Челси» согласовал контракт с Кунде
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Челси», сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Француз согласовал условия контракта с лондонцами. Он готов подписать контракт длительностью до 2026 года. «Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с «Севильей».
22-летний Кунде является главной сегодняшней целью «Челси». Сам Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее по этой причине Жюль отказался переходить в «Тоттенхэм Хотспур».
Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
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