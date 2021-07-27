«Рома» предложила «Дженоа» € 15 млн за Шомуродова

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, римский клуб предложил «Дженоа» € 15 млн за трансфер 26-летнего форварда сборной Узбекистана. Сообщается, что клуб из Генуи рассчитывает получить € 20 млн за переход Шомуродова.
Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.
«Дженоа» в 38 матчах набрал 42 очка и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021.
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