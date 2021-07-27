У Джордана Ларссона родился сын
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сообщил о рождении сына.
«Добро пожаловать в мир, Джейсон», — написал Ларссон в «Инстаграме».
Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку сезона-2020/2021 по версии болельщиков «Спартака». За шведа проголосовали 47% болельщиков. В минувшем сезоне Ларссон провёл в Российской Премьер-Лиге 29 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.
24 июля «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани (0:1) в первом туре РПЛ нового сезона. Счёт в матче «Рубин» — «Спартак» был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.
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