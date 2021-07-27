Дортмундская «Боруссия» объявила о заключении контракта с форвардом ПСВ

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлл Мален заключил контракт с дортмундской «Боруссией», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Соглашение 22-летнего игрока со «шмелями» рассчитано до 30 июня 2026 года.



«Дортмундская „Боруссия“ — лучший европейский клуб, который находится на вершине Бундеслиге, а также показывает высокие результаты в Лиге чемпионов. С нетерпением жду момента, когда выйду на поле со своими новыми товарищами по команде. И, конечно же, я с нетерпением жду встречи с болельщиками, которыми восхищается вся Европа», — отметил Мален.



Мален выступал за молодёжные команды «Аякса», «Арсенала» и ПСВ. На взрослом уровне выступает с 2018 года, а в сборную Нидерландов вызывается с 2019-го. В сезоне-2020/2021 форвард провёл 32 матча в Эредивизии, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.

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