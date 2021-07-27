«Локомотив» упустил победу в матче молодёжного первенства России с «Чертаново»

В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.



На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Илья Винников. На 30-й минуте Винников оформил дубль и упрочил преимущество железнодорожников в счёте. Через 4 минуты отставание клуба «Чертаново» сократил нападающий Павел Попов. В концовке встречи, на 90-й минуте, полузащитник гостей Максим Якименко сравнял счёт.



В другом матче 2-го тура молодёжного первенства России сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал «Ростов». Игра, прошедшая на стадионе академии ФК «Краснодар», завершилась победой ростовской команды со счётом 2:1.