«Локомотив» упустил победу в матче молодёжного первенства России с «Чертаново»
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В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Илья Винников. На 30-й минуте Винников оформил дубль и упрочил преимущество железнодорожников в счёте. Через 4 минуты отставание клуба «Чертаново» сократил нападающий Павел Попов. В концовке встречи, на 90-й минуте, полузащитник гостей Максим Якименко сравнял счёт.
В другом матче 2-го тура молодёжного первенства России сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал «Ростов». Игра, прошедшая на стадионе академии ФК «Краснодар», завершилась победой ростовской команды со счётом 2:1.
Россия - М-лига. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 18:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
2 : 2
Чертаново-мол.
Москва
1:0 Винников – 17' 2:0 Винников – 30' 2:1 Попов – 34' 2:2 Якименко – 90+1'
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