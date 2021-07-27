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«Локомотив» упустил победу в матче молодёжного первенства России с «Чертаново»

«Локомотив» упустил победу в матче молодёжного первенства России с «Чертаново»
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В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Илья Винников. На 30-й минуте Винников оформил дубль и упрочил преимущество железнодорожников в счёте. Через 4 минуты отставание клуба «Чертаново» сократил нападающий Павел Попов. В концовке встречи, на 90-й минуте, полузащитник гостей Максим Якименко сравнял счёт.

В другом матче 2-го тура молодёжного первенства России сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал «Ростов». Игра, прошедшая на стадионе академии ФК «Краснодар», завершилась победой ростовской команды со счётом 2:1.

Россия - М-лига. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 18:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
2 : 2
Чертаново-мол.
Москва
1:0 Винников – 17'   2:0 Винников – 30'   2:1 Попов – 34'   2:2 Якименко – 90+1'
Россия - М-лига. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 18:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
1 : 2
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0:1 Хромов – 17'   1:1 Сычёв – 54'   1:2 Турищев – 81'
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