Агент Миранчука отреагировал на информацию о возможной продаже лидеров «Локомотива»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже лидеров московской команды.



«К Нобелю я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.



Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договора. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы — втором по значимости клубном турнире», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» Мурило, Дмитрия Баринова, Фёдора Смолова и Антона Миранчука.