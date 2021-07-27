Агент Миранчука отреагировал на информацию о возможной продаже лидеров «Локомотива»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже лидеров московской команды.
«К Нобелю я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.
Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договора. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы — втором по значимости клубном турнире», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» Мурило, Дмитрия Баринова, Фёдора Смолова и Антона Миранчука.
- 27 июля 2021
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