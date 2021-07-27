«Боруссия» Д купила Малена у ПСВ за € 30 млн

Дортмундская «Боруссия» заплатила за нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Дониэлла Малена € 30 млн, согласно информации Transfermarkt.
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал трансфер Малена. «Дониелл — игрок с огромным атакующим потенциалом, который генерирует опасные моменты, раскрывает свой творческий потенциал и обладает высокой скоростью», — приводит слова Цорка пресс-служба дортмундцев.
Мален выступал за молодёжные команды «Аякса», «Арсенала» и ПСВ. На взрослом уровне выступает с 2018 года, а в сборную Нидерландов вызывается с 2019-го. В сезоне-2020/2021 форвард провёл 32 матча в Эредивизии, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.
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- 27 июля 2021
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