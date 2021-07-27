Азмун близок к трансферу в «Байер». «Зенит» просит € 20 млн

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер», сообщает главный редактор TuttoMercatoWeb Андреа Лосапио в «твиттере».
Немецкий клуб предложил за иранца € 18 млн. «Зенит» хочет получить € 20 млн из-за пункта в контракте, согласно которому петербуржцы должны заплатить «Рубину» 20% от суммы трансфера Азмуна. Сделка между «Зенитом» и «Байером» близка к завершению. Азмун дал добро на переход в немецкий клуб.
Сообщалось, что «Зенит» отклонил первое предложение «Ромы» по Азмуну в размере € 18 млн. «Волки», узнав о финансовых аппетитах петербургского клуба, были готовы включить в сделку одного из своих футболистов: голкипера Робина Ольсена, хавбека Стивена Н’Зонзи или вингера Педро.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
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