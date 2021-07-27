Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азмун близок к трансферу в «Байер». «Зенит» просит € 20 млн

Азмун близок к трансферу в «Байер». «Зенит» просит € 20 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер», сообщает главный редактор TuttoMercatoWeb Андреа Лосапио в «твиттере».

Немецкий клуб предложил за иранца € 18 млн. «Зенит» хочет получить € 20 млн из-за пункта в контракте, согласно которому петербуржцы должны заплатить «Рубину» 20% от суммы трансфера Азмуна. Сделка между «Зенитом» и «Байером» близка к завершению. Азмун дал добро на переход в немецкий клуб.

Сообщалось, что «Зенит» отклонил первое предложение «Ромы» по Азмуну в размере € 18 млн. «Волки», узнав о финансовых аппетитах петербургского клуба, были готовы включить в сделку одного из своих футболистов: голкипера Робина Ольсена, хавбека Стивена Н’Зонзи или вингера Педро.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

Новость по теме
«Рома» предлагает «Зениту» своих футболистов в обмен на Азмуна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021