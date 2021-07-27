«Арсенал» интересуется Лаутаро Мартинесом
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Нападающий миланского«Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Telegraph.
По информации источника, в услугах аргентинского форварда заинтересован лондонский «Арсенал». Английский клуб уже сделал запрос в миланский «Интер» по поводу Мартинеса. «Арсенал» намерен усилить атакующую линию в нынешнее летнее трансферное окно.
Напомним, в марте «Интер» отклонил выгодные предложения о продаже шестерых игроков основного состава, в том числе Лаутаро Мартинеса, которым интересовалась «Барселона». Мартинес перешёл в «Интер» в 2018 году за € 25 млн. В минувшем сезоне аргентинский футболист принял участие в 47 матчах, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.
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