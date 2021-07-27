Петкович возглавил «Бордо». Тренером интересовались в «Зените» и сборной России

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович возглавил французский «Бордо».



Петкович подписал контракт с жирондинцами сроком на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в начале июля Петкович также рассматривался РФС в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Также сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с Владимиром Петковичем. Его контракт со сборной Швейцарии заканчивается летом 2022 года. Отмечается, что специалист знает русский язык.



Сборная Швейцарии с Петковичем дошла до 1/4 финала Евро, проиграв Испании (1:1, 1:3 в серии пенальти).