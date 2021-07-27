Защитник «Челси» перешёл в «Саутгемптон»

Защитник «Челси» Динель Симё стал игроком «Саутгемптона», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.



Симё не выступал за основную команду «Челси». В минувшем сезоне защитник принял участие в 22 матчах за вторую команду лондонского клуба, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 67 очков и занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (86). В тройку лидеров турнира вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69). «Саутгемптон» (43) завершил прошлый сезон на 15-м месте.

Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 13 августа. В матче 1-го тура АПЛ «Саутгемптон» сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится 14 августа.