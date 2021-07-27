Защитник «Челси» перешёл в «Саутгемптон»
Поделиться
Защитник «Челси» Динель Симё стал игроком «Саутгемптона», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Симё не выступал за основную команду «Челси». В минувшем сезоне защитник принял участие в 22 матчах за вторую команду лондонского клуба, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Лондонский «Челси» в 38 матчах набрал 67 очков и занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (86). В тройку лидеров турнира вошли «Манчестер Юнайтед» (74) и «Ливерпуль» (69). «Саутгемптон» (43) завершил прошлый сезон на 15-м месте.
Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 13 августа. В матче 1-го тура АПЛ «Саутгемптон» сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится 14 августа.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
-
22:19
-
22:07
-
22:01
-
21:42
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:01
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:35
-
19:24
-
19:00
-
18:58
-
18:39
-
18:28
-
18:23
-
18:02
-
18:01
-
17:55
-
17:40
-
17:32
Партнерский контент