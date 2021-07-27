«ПСЖ» в концовке матча спасся от проигрыша «Севилье»

В товарищеском матче «Севилья» сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Алгарве» в Фару (Португалия) и завершилась со счётом 2:2.

На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, который реализовал пенальти. В начале второго тайма ответный гол забил форвард парижан Мауро Икарди, ему ассистировал Арно Калимуэндо. Полузащитник Оскар Родригес вывел «Севилью» вперёд, голевую передачу отдал Лукас Окампос. Нападающий «ПСЖ» Кенни Нажера сравнял счёт на 88-й минуте.

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос, который является воспитанником «Севильи», не смог сыграть с клубом из Андалусии из-за травмы. Кроме того, Рафинья лечит растяжение колена, Колин Дагба восстанавливается после вывиха лодыжки, а Хуан Бернат продолжает постепенное восстановление в общей группе.