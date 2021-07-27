«ХБ Торсхавн», «Хайбернианс» и «Теута» вышли в 3-й раунд отбора Лиги конференций

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Будучность» принимала «ХБ Торсхавн». Встреча прошла на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В первом матче «ХБ Торсхавн» разгромил «Будучность» со счётом 4:0. Таким образом, команда с Фарерских островов прошла в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.
В следующий отборочный раунд турнира также прошли «Хайбернианс» из Мальты, который обыграл «Фольгоре» из Сан-Марино (3:1, 4:2), и «Теута» (Албания), одолевшая «Интер Клуб Эскальдес» (0:2, 3:0).
Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
- 27 июля 2021
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