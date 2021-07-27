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«ХБ Торсхавн», «Хайбернианс» и «Теута» вышли в 3-й раунд отбора Лиги конференций

«ХБ Торсхавн», «Хайбернианс» и «Теута» вышли в 3-й раунд отбора Лиги конференций
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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Будучность» принимала «ХБ Торсхавн». Встреча прошла на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В первом матче «ХБ Торсхавн» разгромил «Будучность» со счётом 4:0. Таким образом, команда с Фарерских островов прошла в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

В следующий отборочный раунд турнира также прошли «Хайбернианс» из Мальты, который обыграл «Фольгоре» из Сан-Марино (3:1, 4:2), и «Теута» (Албания), одолевшая «Интер Клуб Эскальдес» (0:2, 3:0).

Лига конференций — третий еврокубковый турнир УЕФА. В розыгрыше примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2021, вторник. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
0 : 2
ХБ Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
0:1 Мохр – 39'   0:2 Йохансен – 73' (пен)
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2021, вторник. 21:00 МСК
Хайбернианс
Паола, Мальта
Окончен
4 : 2
Фольгоре
Фальчано, Сан-Марино
1:0 Дегабриэле – 9'   1:1 Федели – 28'   1:2 Jassey – 45+1'   2:2 Доморо – 47'   3:2 Дегабриэле – 66'   4:2 Грек – 77'
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
27 июля 2021, вторник. 18:45 МСК
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Окончен
0 : 3
ДВ
Теута
Дуррес, Албания
0:1 Плаку – 25'   0:2 Плаку – 80'   0:3 Каллаку – 105+1' (пен)
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