Джованни Симеоне, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Марсель» на правах аренды

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне перейдёт в «Марсель» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, арендное соглашение будет включать опцию выкупа контракта Симеоне за € 10 млн. Ожидается, что право выкупа может стать обязательством при соблюдении определённых условий.
Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за € 13 млн. Контракт игрока с «Кальяри» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Симеоне в € 11 млн. Ранее форвард выступал в «Банфилде», «Ривер Плейте» и «Дженоа». Сообщалось, что в услугах Симеоне заинтересован «Зенит», но игрок изъявил желание продолжить карьеру во Франции.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть
- 28 июля 2021
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
-
22:19
-
22:07
-
22:01
-
21:42
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:01
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:35
-
19:24
-
19:00
-
18:58
-
18:39
-
18:28
-
18:23
-
18:02
-
18:01
-
17:55