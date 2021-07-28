Джованни Симеоне, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Марсель» на правах аренды

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне перейдёт в «Марсель» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, арендное соглашение будет включать опцию выкупа контракта Симеоне за € 10 млн. Ожидается, что право выкупа может стать обязательством при соблюдении определённых условий.



Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В прошлом году сардинский клуб выкупил контракт Джованни за € 13 млн. Контракт игрока с «Кальяри» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Симеоне в € 11 млн. Ранее форвард выступал в «Банфилде», «Ривер Плейте» и «Дженоа». Сообщалось, что в услугах Симеоне заинтересован «Зенит», но игрок изъявил желание продолжить карьеру во Франции.

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