Арбитр Демешко: было неожиданностью, когда Моуринью однажды назвал меня по имени

Арбитр Игорь Демешко, который работал в бригаде Сергея Карасёва на Евро-2020, рассказал об общении с известными тренерами.
«Когда я был у Сергея четвёртым арбитром, работал с Моуринью и Симеоне (которого за любовь к чёрной одежде журналисты называют Дартом Вейдером). Очень интересные люди, хитрые и подготовленные. Помню, был эпизод во время игры с командой Моуринью: как только он почувствовал, что атмосфера накалилась, и я готов обратиться к Сергею, он спокойно сел на скамейку и послал второго тренера общаться с игроками, а также немного оказывать давление на меня, чтобы самому не попасть под санкции.
Ещё для меня было неожиданностью, когда Моуринью однажды назвал меня по имени. Тренеры же тоже к нам готовятся! И мы можем с ними пообщаться, для чего изучаем транслиты на разных языках. Можем сказать итальянцу tranquilla (спокойно) – и он успокоится, потому что для него неожиданно, что арбитр из России говорит на его языке.
Недавно судили «Манчестер Сити», и во время одной из пауз я заметил, что Серхио Агуэро разминается с мячом в специальной зоне для игроков, – а это запрещено. Я обратился к Гвардиоле, чтобы он попросил своего игрока убрать мяч. Этот момент попал в камеры, и на следующий день я получил кучу сообщений примерно с таким содержанием: «Ничего себе! Гвардиола тебя слушает! Молодец!» Хотя в основном нас не узнают, все фотографируются с Сергеем, а мы стоим в стороне», — сказал Демешко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 28 июля 2021
-
10:19
-
10:17
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01
-
01:48
-
01:24
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
-
22:19
-
22:07
-
22:01
-
21:42
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:01
-
19:58