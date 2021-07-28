Арбитр Демешко: было неожиданностью, когда Моуринью однажды назвал меня по имени

Арбитр Игорь Демешко, который работал в бригаде Сергея Карасёва на Евро-2020, рассказал об общении с известными тренерами.

«Когда я был у Сергея четвёртым арбитром, работал с Моуринью и Симеоне (которого за любовь к чёрной одежде журналисты называют Дартом Вейдером). Очень интересные люди, хитрые и подготовленные. Помню, был эпизод во время игры с командой Моуринью: как только он почувствовал, что атмосфера накалилась, и я готов обратиться к Сергею, он спокойно сел на скамейку и послал второго тренера общаться с игроками, а также немного оказывать давление на меня, чтобы самому не попасть под санкции.



Ещё для меня было неожиданностью, когда Моуринью однажды назвал меня по имени. Тренеры же тоже к нам готовятся! И мы можем с ними пообщаться, для чего изучаем транслиты на разных языках. Можем сказать итальянцу tranquilla (спокойно) – и он успокоится, потому что для него неожиданно, что арбитр из России говорит на его языке.



Недавно судили «Манчестер Сити», и во время одной из пауз я заметил, что Серхио Агуэро разминается с мячом в специальной зоне для игроков, – а это запрещено. Я обратился к Гвардиоле, чтобы он попросил своего игрока убрать мяч. Этот момент попал в камеры, и на следующий день я получил кучу сообщений примерно с таким содержанием: «Ничего себе! Гвардиола тебя слушает! Молодец!» Хотя в основном нас не узнают, все фотографируются с Сергеем, а мы стоим в стороне», — сказал Демешко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.