Арбитр Гаврилин: хорошо, что судей не узнают, потому что после матчей мы ездим на метро

Футбольный судья Максим Гаврилин, который работал помощником Сергея Карасёва на Евро-2020, поделился мнением о безопасности российских рефери после матчей.
«Хорошо, что нас никто не узнает, потому что после матчей приходится ездить на метро. Один раз после игры в Самаре нам в самолете что-то говорили болельщики, но в итоге разошлись мирно», — сказал Гаврилин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
«Это были фанаты одного известного московского клуба. Вежливость – лучшее оружие вора. Как говорил персонаж одного знаменитого фильма: «Пусть порой тебя провоцируют и говорят гадости, необходимо всегда быть корректным»», — добавил другой помощник Карасёва, Игорь Демешко.
Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 28 июля 2021
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01
-
01:48
-
01:24
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
-
22:19
-
22:07
-
22:01
-
21:42
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:01
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:35
-
19:24
-
19:00
-
18:58