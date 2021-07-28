Арбитр Гаврилин: хорошо, что судей не узнают, потому что после матчей мы ездим на метро

Футбольный судья Максим Гаврилин, который работал помощником Сергея Карасёва на Евро-2020, поделился мнением о безопасности российских рефери после матчей.

«Хорошо, что нас никто не узнает, потому что после матчей приходится ездить на метро. Один раз после игры в Самаре нам в самолете что-то говорили болельщики, но в итоге разошлись мирно», — сказал Гаврилин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

«Это были фанаты одного известного московского клуба. Вежливость – лучшее оружие вора. Как говорил персонаж одного знаменитого фильма: «Пусть порой тебя провоцируют и говорят гадости, необходимо всегда быть корректным»», — добавил другой помощник Карасёва, Игорь Демешко.

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