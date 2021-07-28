Депай: плевать, если меня назовут бунтарём. Суарес выиграл многое не потому, что был милым

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай признался, что не против быть бунтарём на поле.
«Плевать, если меня назовут бунтарём. На самом деле, я вижу в этом на поле нечто позитивное. Луис Суарес забил так много голов и завоевал так много трофеев не потому, что был самым милым парнем на поле. Не знаю, почему у слова „бунтарь“ есть негативный оттенок», — приводит слова Депая Sport.es.
Напомним, Депай стал игроком «Барселоны» в июне 2021 года. Ранее нидерландский футболист выступал за «Лион». В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.
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