Помощник Карасёва: иногда во время игры проскакивает мат, но это не относится к игрокам

Футбольный арбитр Игорь Демешко, который был помощником Сергея Карасёва на Евро-2020, признался, что судьи иногда используют нецензурную лексику.

«Для нас игра заканчивается только перед дверями нашей квартиры, и мы всё ещё арбитры, даже когда едем домой с игры. А значит, должны быть на высокой ступеньке с точки зрения морально-этических норм. И это не отговорка. В ситуации с фанатам одного известного московского клуба после игры в Самаре мы так и поступили, ведь в таких ситуациях расчёт идёт на ответную грубость – так дальше затягивают в перепалку, из которой нет выхода.

Мы обратились к фанатам вежливо: «Вы неправы, мы не будем ничего комментировать. Мы летим домой, а вы идите с миром». Дальше – никаких грубостей и выяснения отношений, никакого рыночного базара. Их пыл тут же иссяк.

Матерятся ли судьи? Иногда во время игры проскакивает мат, но это не грубо и не относится к игрокам. Как в жизни: меняете вы колесо на машине, вам на ногу упала монтажка, и вы всё высказываете», — сказал Демешко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.