«Байер» предложил Азмуну пятилетний контракт с зарплатой в € 2,8 млн за сезон

«Байер» предложил долгосрочный контракт нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, сообщается в «твиттере» Николы Скиры.
По данным источника, «Байер» предложил иранцу контракт на пять лет с заработной платой в € 2,8 млн за сезон.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложил за иранца € 18 млн. «Зенит» хочет получить € 20 млн из-за пункта в контракте, согласно которому петербуржцы должны заплатить «Рубину» 20% от суммы трансфера Азмуна. Сделка между «Зенитом» и «Байером» близка к завершению. Азмун дал добро на переход в немецкий клуб.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
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