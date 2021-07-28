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Серхио Агуэро пройдёт курс лечения стволовыми клетками

Серхио Агуэро пройдёт курс лечения стволовыми клетками
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Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро поручил своему врачу провести курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава, сообщает Cadena Ser.

Это лечение проводится исключительно Институтом регенеративной терапии тканей. И возможность регенерации хрящей впервые была продемонстрирована в результате клинических испытаний. Через несколько недель клетки будут имплантированы Агуэро для регенерации тканей. Такой способ лечения позволит не отрываться от тренировочного процесса.

Напомним, Агуэро перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Форвард выступал в составе «горожан» с 2011 года и выиграл с клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка страны, а также шесть Кубков английской лиги. Агуэро провёл за «горожан» 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.

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