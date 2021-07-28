Серхио Агуэро пройдёт курс лечения стволовыми клетками

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро поручил своему врачу провести курс лечения стволовыми клетками, чтобы восстановить хрящ коленного сустава, сообщает Cadena Ser.
Это лечение проводится исключительно Институтом регенеративной терапии тканей. И возможность регенерации хрящей впервые была продемонстрирована в результате клинических испытаний. Через несколько недель клетки будут имплантированы Агуэро для регенерации тканей. Такой способ лечения позволит не отрываться от тренировочного процесса.
Напомним, Агуэро перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Форвард выступал в составе «горожан» с 2011 года и выиграл с клубом пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка страны, а также шесть Кубков английской лиги. Агуэро провёл за «горожан» 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть
- 28 июля 2021
-
10:19
-
10:17
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01
-
01:48
-
01:24
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
-
22:19
-
22:07
-
22:01
-
21:42
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:01
-
19:58