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«Манчестер Сити» продвинулся в переговорах по Джеку Грилишу

«Манчестер Сити» продвинулся в переговорах по Джеку Грилишу
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«Манчестер Сити» работает над приобретением полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Джека Грилиша в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, переговоры находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен использовать 25-летнего футболиста на позиции «восьмёрки» и ротировать его с Илкаем Гюндоганом. Джеку эта идея должна понравиться, поскольку он предпочитает играть в центре поля, а не на фланге, где его часто задействуют в «Астон Вилле».

Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

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