Сердар Азмун договорился с «Байером». Форвард в шаге от ухода из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун становится всё ближе к переходу в «Байер-04», куда ранее перебрался бывший вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунёв.
Как сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своём «твиттере», 26-летний иранский футболист уже достиг договорённости с немецким клубом. В настоящее время Сердар в шаге от трансфера. При этом ожидается, что «Байер» заплатит за Азмуна € 14 млн плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что «Байер» предложил Сердару пятилетний контракт с зарплатой в € 2,8 млн за сезон.
Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
- 28 июля 2021
-
11:49
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:31
-
10:19
-
10:17
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01
-
01:48
-
01:24
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
-
22:19
-
22:07
-
22:01
-
21:42
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:03