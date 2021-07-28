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Сердар Азмун договорился с «Байером». Форвард в шаге от ухода из «Зенита»

Сердар Азмун договорился с «Байером». Форвард в шаге от ухода из «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун становится всё ближе к переходу в «Байер-04», куда ранее перебрался бывший вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунёв.

Как сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер в своём «твиттере», 26-летний иранский футболист уже достиг договорённости с немецким клубом. В настоящее время Сердар в шаге от трансфера. При этом ожидается, что «Байер» заплатит за Азмуна € 14 млн плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что «Байер» предложил Сердару пятилетний контракт с зарплатой в € 2,8 млн за сезон.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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