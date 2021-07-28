«Интер» отказался продать Ромелу Лукаку в «Челси» за € 130 млн

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, по всей видимости, не покинет команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте, попытку заполучить футболиста предпринял «Челси», за который тот выступал в прошлом. Синие через посредников предложили нерадзурри € 130 млн за Ромелу и выразили готовность заплатить меньшую сумму, включив в сделку форварда Тимо Вернера. Однако «Интер» отклонил предложение. Отмечается, что сам бельгиец также не горит желанием покидать миланский клуб, где он является ключевым игроком и одним из лидеров.
Помимо Лукаку, «Челси» рассматривает в качестве усиления центра нападения Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».
Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.
Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть.
- 28 июля 2021
-
11:49
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:31
-
10:19
-
10:17
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01
-
01:48
-
01:24
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
-
22:19
-
22:07
-
22:01
-
21:42
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:03