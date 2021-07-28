«Интер» отказался продать Ромелу Лукаку в «Челси» за € 130 млн

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, по всей видимости, не покинет команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте, попытку заполучить футболиста предпринял «Челси», за который тот выступал в прошлом. Синие через посредников предложили нерадзурри € 130 млн за Ромелу и выразили готовность заплатить меньшую сумму, включив в сделку форварда Тимо Вернера. Однако «Интер» отклонил предложение. Отмечается, что сам бельгиец также не горит желанием покидать миланский клуб, где он является ключевым игроком и одним из лидеров.



Помимо Лукаку, «Челси» рассматривает в качестве усиления центра нападения Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».



Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.

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