Малиновский вернулся в расположение «Аталанты» и прошёл медицинское обследование

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вернулся в расположение клуба после отпуска. Украинец прошёл индивидуальное медицинское обследование, сообщает пресс-служба итальянцев.



Напомним, из-за проблем со здоровьем Малиновский не помог сборной Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020 с Англией. В итоге национальная команда разгромно проиграла — 0:4. Всего на Евро-2020 Руслан провёл четыре встречи, в которых отметился одной голевой передачей.



В сезоне-2020/2021 Малиновский провёл за «Аталанту» 43 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и 12 результативных передач. Напомним, сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах.



В прошедшем сезоне «Аталанта» с 78 очками заняла третье место в Серии А, оставшись в зоне Лиги чемпионов.

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