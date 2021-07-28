В Италии сообщили, что «Зенит» предложил ЦСКА € 25 млн за Николу Влашича

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может продолжить карьеру в «Зените».



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб из Санкт-Петербурга намерен перехватить 23-летнего футболиста у «Милана» и уже сделал армейцам предложение в размере € 25 млн. В отличие от россонери, сине-бело-голубые готовы оформить трансфер сейчас и сразу выплатить всю сумму.



Сам Влашич предпочёл бы перебраться в «Милан», однако итальянскому клубу пока не удаётся договориться с ЦСКА. Как уже сообщалось, россонери готовы арендовать Николу с правом выкупа, а армейцы настаивают на полноценном трансфере.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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