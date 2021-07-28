«Порту» отклонил предложение «Спартака» по трансферу защитника Вилсона Манафы

«Порту» ответил отказом на предложение «Спартака» по возможному переходу защитника Вилсона Манафы, сообщает O Jogo. По информации источника, красно-белые предлагали за футболиста € 15 млн.



Манафа выступает за «Порту» с 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне защитник провёл 48 матчей и отдал четыре результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 7 млн.



В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту», и вышел в квалификацию Лиги чемпионов. В межсезонье у красно-белых сменился главный тренер — вместо Доменико Тедеско команду возглавил Руй Витория. В матче 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Спартак» уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:1.