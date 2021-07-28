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Рональд Куман заблокировал два трансфера «Барселоны»

Рональд Куман заблокировал два трансфера «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман хочет видеть в команде только тех футболистов, которые ему нужны.

Как сообщает AS со ссылкой на RAC1, каталонский клуб рассматривал покупку полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша и защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро, однако нидерландский специалист заблокировал обе сделки. Куман считает, что 23-летний португалец не усилит сине-гранатовых, а в приобретении 23-летнего аргентинца нет нужды.

«Барселоне» перед стартом сезона-2021/2022 предстоит провести товарищеские матчи со «Штутгартом» (31 июля) и «Ред Булл Зальцбург» (4 августа). В 1-м туре испанской Примеры сине-гранатовые сыграют с «Реалом Сосьедад». Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 15 августа.

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