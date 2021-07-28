«Селтик» планирует приобрести Джо Харта

«Селтик» начал переговоры с «Тоттенхэмом» о подписании голкипера Джо Харта в качестве нового вратаря, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо. Общение между двумя клубами относительно трансфера футболиста продолжается.



34-летний вратарь перешёл в «Тоттенхэм» в 2020 году. За сезон голкипер провёл 10 матча и пропустил восемь голов, пять раз оставив ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Харта в € 2 млн.



Наиболее известен голкипер по игре за «Манчестер Сити» в период с 2006 по 2018 год. С «горожанами» он завоевал шесть трофеев – два титула чемпиона Англии, Кубок, Суперкубок страны и два Кубка лиги. Будучи игроком манкунианцев, уходил в аренду в «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бирмингем Сити», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В сборную Англии вызывался с 2008 по 2017 год.

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