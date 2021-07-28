Сборная Германии по футболу не смогла пробиться в плей-офф Олимпийских игр в Токио
Поделиться
28 июля на поле стадиона «Мияги» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Германии и Кот-д'Ивуара. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.
Счёт открыла национальная команда Кот-д'Ивуара. Защитник Германии Бенджамин Хенрихс забил мяч в свои ворота на 67-й минуте. А на 73-й минуте полузащитник Эдуард Лёвен, который появился на поле после перерыва, сравнял счёт. До финального свистка команды так и не смогли изменить ситуацию в свою пользу.
Сборная Германии сенсационно набрала всего лишь четыре очка за три проведенных матча, заняла третье место в группе и не смогла пробиться в плей-офф соревнований. Национальная команда Кот-д'Ивуара (5) завершила групповой этап на второй позиции.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:48
-
12:25
-
12:25
-
12:01
-
11:49
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:31
-
10:19
-
10:17
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01
-
01:48
-
01:24
-
00:41
-
00:01
- 27 июля 2021
-
23:36
-
23:20
-
23:06
-
23:06
-
22:47
-
22:42
Партнерский контент