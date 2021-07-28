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Сборная Германии по футболу не смогла пробиться в плей-офф Олимпийских игр в Токио

Сборная Германии по футболу не смогла пробиться в плей-офф Олимпийских игр в Токио
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28 июля на поле стадиона «Мияги» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Германии и Кот-д'Ивуара. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.

Счёт открыла национальная команда Кот-д'Ивуара. Защитник Германии Бенджамин Хенрихс забил мяч в свои ворота на 67-й минуте. А на 73-й минуте полузащитник Эдуард Лёвен, который появился на поле после перерыва, сравнял счёт. До финального свистка команды так и не смогли изменить ситуацию в свою пользу.

Сборная Германии сенсационно набрала всего лишь четыре очка за три проведенных матча, заняла третье место в группе и не смогла пробиться в плей-офф соревнований. Национальная команда Кот-д'Ивуара (5) завершила групповой этап на второй позиции.

Олимпийские игры (м). Группа D. 3-й тур
28 июля 2021, среда. 11:00 МСК
Германия U23
Окончен
1 : 1
Кот-д'Ивуар U23
0:1 Хенрихс – 67' (автогол)   1:1 Лёвен – 73'
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