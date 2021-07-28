«Манчестер Сити» предложит € 88 млн за Джека Грилиша

«Манчестер Сити» готовится сделать первое предложение по полузащитнику «Астон Виллы» и сборной Англии Джеку Грилишу.



Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время «горожане» предложат за 25-летнего футболиста £ 75 млн (€ 88 млн) плюс бонусы. Бирмингемский клуб не горит желанием расставаться со своим капитаном и настаивает на сумме в £ 100 млн (€ 117 млн). В «Астон Вилле» также по-прежнему рассчитывают уговорить Джека остаться в команде за счёт нового контракта с выгодными условиями.



Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

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