Сборная Южной Кореи по футболу разгромила Гондурас и вышла в плей-офф Олимпиады в Токио

28 июля на поле стадиона «Ниссан» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Южной Кореи и Гондураса. Встреча завершилась победой Южной Кореи со счётом 6:0. Трижды чужие ворота поразил нападающий Хван Ый Чо. По разу отличились Вон Ту Джэ, Ким Джин Я и Ли Кан Ин.



В параллельном матче встречались национальные команды Румынии и Новой Зеландии. Они сошлись на поле стадиона «Саппоро Доум». Встреча завершилась ничейным исходом – 0:0.



Южная Корея набрала шесть очков и вышла в плей-офф Олимпийских игр в Токио с первого места. Новая Зеландия (4) и Румыния (4) набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям в плей-офф прошла именно первая национальная команда. Гондурас (3) завершил групповой этап соревнований на последнем месте.