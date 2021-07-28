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Сборная Южной Кореи по футболу разгромила Гондурас и вышла в плей-офф Олимпиады в Токио

Сборная Южной Кореи по футболу разгромила Гондурас и вышла в плей-офф Олимпиады в Токио
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28 июля на поле стадиона «Ниссан» в Японии в третьем туре группового этапа Олимпийского футбольного турнира сыграли сборные Южной Кореи и Гондураса. Встреча завершилась победой Южной Кореи со счётом 6:0. Трижды чужие ворота поразил нападающий Хван Ый Чо. По разу отличились Вон Ту Джэ, Ким Джин Я и Ли Кан Ин.

В параллельном матче встречались национальные команды Румынии и Новой Зеландии. Они сошлись на поле стадиона «Саппоро Доум». Встреча завершилась ничейным исходом – 0:0.

Южная Корея набрала шесть очков и вышла в плей-офф Олимпийских игр в Токио с первого места. Новая Зеландия (4) и Румыния (4) набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям в плей-офф прошла именно первая национальная команда. Гондурас (3) завершил групповой этап соревнований на последнем месте.

Олимпийские игры (м). Группа B. 3-й тур
28 июля 2021, среда. 11:30 МСК
Южная Корея U23
Окончен
6 : 0
Гондурас U23
1:0 Чо – 12' (пен)   2:0 Джэ – 19' (пен)   3:0 Чо – 45+5'   4:0 Чо – 52' (пен)   5:0 Я – 64'   6:0 Ин – 82'
Удаления: нет / Мелендес – 39'
Олимпийские игры (м). Группа B. 3-й тур
28 июля 2021, среда. 11:30 МСК
Румыния U23
Окончен
0 : 0
Новая Зеландия U23
Комментарии
Новости. Футбол
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