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Лучший бомбардир Кубка Казахстана перешёл в клуб из первого дивизиона

Лучший бомбардир Кубка Казахстана перешёл в клуб из первого дивизиона
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Нападающий СДЮСШОР №8 (Нур-Султан) Ельмар Набиев продолжит карьеру в Первой лиге Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, следующей командой 29-летнего казахстанского футболиста станет «Кыран», который в настоящее время лидирует в турнирной таблице первого дивизиона. Ельмар уже подписал контракт с новым клубом.

Набиев уже выступал в шымкентской команде в 2013 по 2014 год и в 2016-м. Также форвард играл за «Махтаарал» и «Кызыл-Жар». За СДЮСШОР №8 он выступал с прошлого года. На данный момент Ельмар является лучшим бомбардиром Кубка Казахстана. На его счету пять голов.

«Кыран», набрав 31 очко в 13 турах, занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги Казахстана, опережая ближайшего преследователя, «Махтаарал», на пять очков.

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