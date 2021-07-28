Лучший бомбардир Кубка Казахстана перешёл в клуб из первого дивизиона

Нападающий СДЮСШОР №8 (Нур-Султан) Ельмар Набиев продолжит карьеру в Первой лиге Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, следующей командой 29-летнего казахстанского футболиста станет «Кыран», который в настоящее время лидирует в турнирной таблице первого дивизиона. Ельмар уже подписал контракт с новым клубом.
Набиев уже выступал в шымкентской команде в 2013 по 2014 год и в 2016-м. Также форвард играл за «Махтаарал» и «Кызыл-Жар». За СДЮСШОР №8 он выступал с прошлого года. На данный момент Ельмар является лучшим бомбардиром Кубка Казахстана. На его счету пять голов.
«Кыран», набрав 31 очко в 13 турах, занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги Казахстана, опережая ближайшего преследователя, «Махтаарал», на пять очков.
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