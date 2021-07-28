Стал известен характер травмы Магомеда Оздоева. Хавбек «Зенита» пропустит два-три месяца

«Зенит» на своём официальном сайте опубликовал новую информацию о травме полузащитника Магомеда Оздоева.
«После обследования и серии тестов определён характер повреждения Магомеда Оздоева — у игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава. Принято решение, что Оздоев будет проходить консервативное лечение, ориентировочный срок восстановления — два-три месяца. «Зенит» желает полузащитнику сине-бело-голубых здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», — говорится в заявлении.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Оздоев получил серьёзную травму связок колена и выбыл на длительный срок.
Магомед получил травму на первых минутах матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1). На 11-й минуте вместо 28-летнего хавбека вышел полузащитник Кирилл Кравцов.
РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.
- 28 июля 2021
-
14:59
-
14:55
-
14:35
-
14:25
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:31
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:49
-
12:48
-
12:25
-
12:25
-
12:01
-
11:49
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:31
-
10:19
-
10:17
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
08:52
-
08:33
-
08:15
-
08:01