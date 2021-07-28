Стал известен характер травмы Магомеда Оздоева. Хавбек «Зенита» пропустит два-три месяца

«Зенит» на своём официальном сайте опубликовал новую информацию о травме полузащитника Магомеда Оздоева.



«После обследования и серии тестов определён характер повреждения Магомеда Оздоева — у игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава. Принято решение, что Оздоев будет проходить консервативное лечение, ориентировочный срок восстановления — два-три месяца. «Зенит» желает полузащитнику сине-бело-голубых здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», — говорится в заявлении.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Оздоев получил серьёзную травму связок колена и выбыл на длительный срок.



Магомед получил травму на первых минутах матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1). На 11-й минуте вместо 28-летнего хавбека вышел полузащитник Кирилл Кравцов.

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