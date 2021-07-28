Клуб Савина вышел в 1/64 финала Кубка России
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В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Строгино» принимало «Красаву». Встреча прошла на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 0:3.
Гости закрепили результат уже к середине первого тайма. На 10-й минуте точно пробил нападающий Арсен Цогоев. Спустя четыре минуты защитник Иван Захаров упрочил преимущество «Красавы». Спустя ещё пять минут счёт стал разгромным — в этот раз отличился защитник Никита Шалеев.
Таким образом «Красава» вышел в 1/64 финала Кубка России. Напомним, на предыдущей стадии, в 1/256 финала соревнований, команда приняла «Металлург-Видное» в спортивном городке в Лужниках (Москва) и также добилась разгромной победы (3:0).
Напомним, «Красава» — клуб, основанный бывшим футболистом, а ныне блогером Евгением Савиным.
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