Клуб Савина вышел в 1/64 финала Кубка России

В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Строгино» принимало «Красаву». Встреча прошла на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 0:3.



Гости закрепили результат уже к середине первого тайма. На 10-й минуте точно пробил нападающий Арсен Цогоев. Спустя четыре минуты защитник Иван Захаров упрочил преимущество «Красавы». Спустя ещё пять минут счёт стал разгромным — в этот раз отличился защитник Никита Шалеев.



Таким образом «Красава» вышел в 1/64 финала Кубка России. Напомним, на предыдущей стадии, в 1/256 финала соревнований, команда приняла «Металлург-Видное» в спортивном городке в Лужниках (Москва) и также добилась разгромной победы (3:0).



Напомним, «Красава» — клуб, основанный бывшим футболистом, а ныне блогером Евгением Савиным.