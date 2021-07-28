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Клуб Савина вышел в 1/64 финала Кубка России

Клуб Савина вышел в 1/64 финала Кубка России
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В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Строгино» принимало «Красаву». Встреча прошла на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 0:3.

Гости закрепили результат уже к середине первого тайма. На 10-й минуте точно пробил нападающий Арсен Цогоев. Спустя четыре минуты защитник Иван Захаров упрочил преимущество «Красавы». Спустя ещё пять минут счёт стал разгромным — в этот раз отличился защитник Никита Шалеев.

Таким образом «Красава» вышел в 1/64 финала Кубка России. Напомним, на предыдущей стадии, в 1/256 финала соревнований, команда приняла «Металлург-Видное» в спортивном городке в Лужниках (Москва) и также добилась разгромной победы (3:0).

Напомним, «Красава» — клуб, основанный бывшим футболистом, а ныне блогером Евгением Савиным.

Кубок России. 1/128 финала
28 июля 2021, среда. 13:00 МСК
Строгино
Москва
Окончен
0 : 3
Красава
Одинцово
0:1 Цогоев – 10'   0:2 Захаров – 14'   0:3 Шалеев – 19'
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