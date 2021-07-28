Чугайнов: слухи о распродаже в «Локомотиве» выглядят как попытка развалить клуб изнутри

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал слухи о возможной распродаже в стане железнодорожников.



«Если это на самом деле так, я не знаю, какие цели эти действия преследуют. Если команда ставит перед собой какие-то серьёзные задачи, обычно пытаются сохранить ведущих игроков, а не распродавать. Я не знаю, что движет Цорном — если «Локомотив» претендует на чемпионство, делать этого ни в коем случае нельзя. Не зря говорят, что нормальная команда собирается три года. А здесь распродажа! Помните, такая комедия была «Не может быть», мне вот ситуация этот фильм напоминает. Я не понимаю этих действий.



Если информация появляется, она должна быть или опровергнута, или подтверждена, потому что, на мой взгляд, это очень серьёзный шаг в плане селекционной работы. Здесь обязательно надо объяснять, для чего это делается. А если люди не говорят, возможно, они просто стесняются. Если это вброс, то надо реагировать моментально. Представьте, что сейчас будут думать болельщики «Локомотива».



Подобные шаги без ведома главного тренера вообще не могут делаться. Получается, что спортивный департамент оставит тренеру игроков, явно уступающих в мастерстве и потом скажут ему — давай-ка, как волшебник, выигрывай с ними что-нибудь. Согласитесь, это из области сказок и не имеет отношения к реальности. Если главный тренер не в курсе этой ситуации, тогда я даже не знаю, о чем говорить.



Я, как обыватель, подумал бы так — это попытка развалить клуб изнутри. Если информация правдива, то это просто развал нормальной команды изнутри. Мы можем гадать, но руководство клуба должно отреагировать — или подтвердить и объяснить действия, или опровергнуть и успокоить болельщиков», — цитирует Чугайнова «РБ-Спорт».