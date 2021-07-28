Семак — об Олимпиаде: времени хватает только на футбол. В частности, на сборную Бразилии
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, следит ли за развитием событий на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«К сожалению, ничего не смотрел — слежу только за медалями, которые зарабатывают наши спортсмены. Конечно, мы все переживаем, радуемся успехам и поздравляем с победами. Что касается времени на то, чтобы посмотреть какие-то соревнования онлайн, его хватает только на футбол. В частности, на сборную Бразилии, которой мы уделяем более пристальное внимание», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, в составе сборной Бразилии на Олимпиаде выступает полузащитник «Зенита» Малком. Сегодня, 28 июля, команда победила Саудовскую Аравию в матче заключительного, 3-го тура группового этапа и вышла в плей-офф.
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