«Рома» выставила Флоренци на продажу. Моуринью не рассчитывает на защитника

30-летний итальянский защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, который провёл сезон в аренде в «Пари Сен-Жермен», близок к уходу из римского клуба, сообщает Calciomercato.



Контракт Флоренци с «Ромой» действует до 2023 года, однако игрок сборной Италии не собирается оставаться в Риме. На Сардинии, где он был в отпуске, Алессандро рассказал друзьям, что покинет клуб. «Рома» выставила Флоренци на продажу, однако пока никаких конкретных предложений не поступало. После интереса «Интера», который постепенно угас, защитником интересовались «Аталанта» и «Севилья». Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не рассчитывает на Флоренци.



В прошлом сезоне Флоренци принял участие в 36 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.