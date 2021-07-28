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Экс-игрок «Зенита» Эрнани продолжит карьеру в «Дженоа»

Экс-игрок «Зенита» Эрнани продолжит карьеру в «Дженоа»
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Бывший полузащитник «Зенита» Эрнани, в данный момент выступающий за «Парму», продолжит карьеру в «Дженоа», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, футболист перейдёт в клуб из Генуи на правах аренды. Арендное соглашение будет включать опцию выкупа контракта Эрнани за € 5,5 млн. Опция станет обязательной при соблюдении определённых условий. Соглашение будет рассчитано до 2025 года.

Напомним, Эрнани выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год. В составе санкт-петербургского клуба бразильский игрок стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

По итогам прошлого сезона «Парма» покинула итальянскую Серию А. «Дженоа» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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