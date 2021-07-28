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Федотов: у «Сочи» есть проблемы с игроками. В матче с «Кешлей» будут изменения в составе

Федотов: у «Сочи» есть проблемы с игроками. В матче с «Кешлей» будут изменения в составе
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с клубом «Кешля».

«Игра покажет, насколько команда успела восстановиться. У нас есть проблемы с некоторыми футболистами, поэтому привлекли в свои ряды несколько игроков дублирующего состава. Будут изменения в составе. Некоторые игроки сильно загружены. В Баку приехали только сегодня. Хорошо, что погода не жаркая. Искусственное покрытие арены может отрицательно сказаться на футболистах. Травмоопасное поле невыгодно не только нам, но и другим командам.

Со стороны кажется, что в первой встрече мы одержали лёгкую победу. Но мы столкнулись с серьёзным сопротивлением, хотя и не использовали некоторые голевые эпизоды», — приводит слова Федотова Azerisport.

Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку завтра, 29 июля. Начало — в 19:00 мск. Первая встреча завершилась победой сочинцев со счётом 3:0.

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