Федотов: у «Сочи» есть проблемы с игроками. В матче с «Кешлей» будут изменения в составе

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с клубом «Кешля».
«Игра покажет, насколько команда успела восстановиться. У нас есть проблемы с некоторыми футболистами, поэтому привлекли в свои ряды несколько игроков дублирующего состава. Будут изменения в составе. Некоторые игроки сильно загружены. В Баку приехали только сегодня. Хорошо, что погода не жаркая. Искусственное покрытие арены может отрицательно сказаться на футболистах. Травмоопасное поле невыгодно не только нам, но и другим командам.
Со стороны кажется, что в первой встрече мы одержали лёгкую победу. Но мы столкнулись с серьёзным сопротивлением, хотя и не использовали некоторые голевые эпизоды», — приводит слова Федотова Azerisport.
Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку завтра, 29 июля. Начало — в 19:00 мск. Первая встреча завершилась победой сочинцев со счётом 3:0.
- 28 июля 2021
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