В «Спартаке» рассказали о ситуации с допуском зрителей на матчи с «Крыльями» и «Бенфикой»

«Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление с информацией о допуске зрителей на предстоящие матчи с «Крыльями Советов» и «Бенфикой».

«По состоянию на вечер среды ФК «Спартак-Москва» не имеет официального подтверждения от «Крыльев Советов» о том, сколько зрителей будет допущено на матч 2-го тура РПЛ в Самаре, который пройдет 30 июля. В случае, если допустимое количество составит не больше 500 человек, гостевой сектор для поклонников красно-белых на «Солидарность Арене» открыт не будет. Если же управление местного Роспотребнадзора разрешит увеличить число зрителей, в день матча в продажу поступит квота билетов для болельщиков «Спартака». По данным «Крыльев», окончательное решение должно быть принято завтра.



Кроме того, ФК «Спартак-Москва» находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором Москвы и, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой, ожидает новых данных о распространении коронавирусной инфекции в городе, которые должны поступить до конца рабочей недели. Снижение темпов заболеваемости позволяет надеяться, что допустимое число зрителей может быть увеличено. Наш клуб делает всё возможное, чтобы матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» 4 августа посетило больше болельщиков», — говорится в заявлении.