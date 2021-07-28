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Сын президента «Порту» прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к Манафе

Сын президента «Порту» прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к Манафе
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Португальский агент, сын президента «Порту» Алешандре Пинту да Коста прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику Вилсону Манафе.

«Не слышал ничего об интересе к Манафе со стороны «Спартака». Лишь новости из России, о которых в том числе сообщили мне вы», — цитирует да Косту Eurostavka.

Сообщалось, что «Порту» ответил отказом на предложение «Спартака» по возможному переходу Вилсона Манафы. По информации источника, красно-белые предлагали за футболиста € 15 млн.

Манафа выступает за «Порту» с 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне защитник провёл 48 матчей и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 7 млн.

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