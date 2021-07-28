«Чайка» вышла в 1/64 финала Кубка России, «Шинник» Евсеева вылетел из турнира

В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2021/2022 ярославский «Шинник» проиграл нижегородской «Волне». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 0:0 (5:4 после серии пенальти).
В другой встрече песчанокопская «Чайка» переиграла курский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 2:0, полузащитник Иван Олейников оформил дубль.
Результаты других матчей 1/128 финала Кубка России:
«Динамо» Брянск — «Смоленск» — 2:1 (после с.п.)
«Динамо» Владивосток — «Чертаново» — 2:1
«Динамо» Ставрополь — «Кубань Холдинг» — 1:0
«Ленинградец» — «Динамо» СПб — 4:0
«Сокол» - «Саранск» — 2:3
«Пересвет» — «Рязань» — 2:1 (после с.п.)
«Сатурн» — «Знамя» Ногинск — 0:2
Ещё одна встреча Кубка России, в которой должны были сыграть «Черноморец» и «Биолог-Новокубанск», была отменена из-за коронавирусной инфекции.
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