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«Чайка» вышла в 1/64 финала Кубка России, «Шинник» Евсеева вылетел из турнира

«Чайка» вышла в 1/64 финала Кубка России, «Шинник» Евсеева вылетел из турнира
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В матче 1/128 финала Кубка России сезона-2021/2022 ярославский «Шинник» проиграл нижегородской «Волне». Встреча проходила на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 0:0 (5:4 после серии пенальти).

В другой встрече песчанокопская «Чайка» переиграла курский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 2:0, полузащитник Иван Олейников оформил дубль.

Результаты других матчей 1/128 финала Кубка России:

«Динамо» Брянск — «Смоленск» — 2:1 (после с.п.)

«Динамо» Владивосток — «Чертаново» — 2:1

«Динамо» Ставрополь — «Кубань Холдинг» — 1:0

«Ленинградец» — «Динамо» СПб — 4:0

«Сокол» - «Саранск» — 2:3

«Пересвет» — «Рязань» — 2:1 (после с.п.)

«Сатурн» — «Знамя» Ногинск — 0:2

Ещё одна встреча Кубка России, в которой должны были сыграть «Черноморец» и «Биолог-Новокубанск», была отменена из-за коронавирусной инфекции.

Кубок России. 1/128 финала
28 июля 2021, среда. 18:00 МСК
Волна
Нижегородская область
Окончен
0 : 0
5 : 4
Шинник
Ярославль
Кубок России. 1/128 финала
28 июля 2021, среда. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 0
Авангард К
Курск
1:0 Олейников – 51' (пен)   2:0 Олейников – 90+4'
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