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Гол Головина не спас «Монако» от поражения в товарищеском матче с «Реалом Сосьедад»

Гол Головина не спас «Монако» от поражения в товарищеском матче с «Реалом Сосьедад»
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В товарищеском матче «Реал Сосьедад» встречался с «Монако». Игра прошла на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась победой испанской команды со счётом 2:1.

На 5-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай. В конце первого тайма, на 42-й минуте, российский хавбек «Монако» Александр Головин сравнял счёт. На 70-й минуте форвард испанской команды Виллиан Жозе забил победный гол.

Напомним, Александр Головин возобновил тренировки с «Монако» 17 июля. Футболист получил небольшой отдых после чемпионата Европы – 2020, на котором он представлял сборную России.

Новый сезон в чемпионате Франции начнётся 6 августа, а новый розыгрыш испанской Примеры стартует 13 августа.

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