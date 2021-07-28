Кокорин не входит в планы «Фиорентины». Форварда предложили клубам из Турции и РПЛ

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

«Фиорентина» ищет новый клуб для россиянина, который не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.



В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

Новый главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно ранее поделился мнением о перспективах российского форварда Александра Кокорина в итальянской команде, заявив, что тот может быть игроком основы «фиалок».